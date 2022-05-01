Мишин сравнил матчи «Зенита» с уроками хореографии
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями от посещения футбольных матчей с участием «Зенита». Об этом сообщается на сайте петербургской команды.
Специалист сравнил игры с уроками хореографии. «Фантастические ощущения, как будто ты смотришь из космоса на происходящее и перед тобой не просто футбол. Я это воспринимаю как демонстрацию силы, быстроты, гибкости, изящества», — заявил Мишин.
В субботу, 30 апреля, «Зенит» победил «Локомотив» и за три тура до конца обеспечил себе победу в чемпионате России. Сине-бело-голубые взяли четвертый титул подряд.
Мишин — заслуженный тренер России и СССР. В 2021 году он был удостоен премии Международного союза конькобежцев (ISU) «За достижения в жизни» в рамках второй церемонии ISU Skating Awards.