Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спартак М
2:1
Завершен
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Эвертон
1:0
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Химки
1:1
Завершен
Уфа
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Вест Хэм Юнайтед
1:2
Завершен
Арсенал
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Ахмат
2:0
Завершен
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Спорт

Мишин сравнил матчи «Зенита» с уроками хореографии

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин сравнил матчи «Зенита» с уроками хореографии

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин поделился впечатлениями от посещения футбольных матчей с участием «Зенита». Об этом сообщается на сайте петербургской команды.

Специалист сравнил игры с уроками хореографии. «Фантастические ощущения, как будто ты смотришь из космоса на происходящее и перед тобой не просто футбол. Я это воспринимаю как демонстрацию силы, быстроты, гибкости, изящества», — заявил Мишин.

В субботу, 30 апреля, «Зенит» победил «Локомотив» и за три тура до конца обеспечил себе победу в чемпионате России. Сине-бело-голубые взяли четвертый титул подряд.

Мишин — заслуженный тренер России и СССР. В 2021 году он был удостоен премии Международного союза конькобежцев (ISU) «За достижения в жизни» в рамках второй церемонии ISU Skating Awards.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об эвакуации 80 гражданских с «Азовстали»
Лавров ответил на вопрос о здоровье Путина
Лавров обвинил страны Запада в воровстве денег за газ
Лавров обвинил западные СМИ в искажении его слов о ядерной войне
Кинолог назвал меры безопасности при поездке на дачу с собакой
Мишин сравнил матчи «Зенита» с уроками хореографии
Лавров прокомментировал возможный срок окончания спецоперации на Украине
Лавров объяснил попытки Киева добиться вывода радикалов из «Азовстали»
Лавров разъяснил слова Путина о «невиданном оружии»
Лавров раскрыл требование России к Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.