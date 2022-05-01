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Гонконг смягчил правила въезда для иностранцев

Гонконг с 1 мая открыл въезд для вакцинированных иностранцев с недельным карантином

Фото: Pixabay

Гонконг смягчил правила въезда. Так, с 1 мая вакцинированные иностранцы смогут въезжать в город при условии недельного карантина и нескольких тестов на коронавирус. Об этом пишет ТАСС.

Власти ожидают, что это не вызовет притока туризма, однако правила будут удобны для бизнесменов, приезжающих на переговоры, открытие выставок и заключение сделок. Известно, что продолжительность безвизового пребывания россиян в этом специальном административном районе Китая на данный момент ограничена 14 днями.

В Гонконге признают российскую вакцину «Спутник V». При въезде необходимо предъявить прививочный сертификат с QR-кодом, справку о негативном результате ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 48 часов до планируемого времени вылета, и подтверждение госрегистрации лаборатории, которая провела тест. Оба документа должны быть на английском языке.

Прямых пассажирских рейсов между Россией и Гонконгом сейчас нет.

Ранее власти Таиланда упростили правила въезда в страну с 1 мая, введя две новые программы для вакцинированных и невакцинированных туристов. Согласно новым, смягченным, правилам, по прилете путешественникам нужно будет показать только справку о прививке вакциной, признанной в стране, среди которых «Спутник V». В то же время невакцинированные туристы должны будут пройти ПЦР-тестирование за 72 часа до поездки либо провести пять дней на карантине.

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Марина Совина
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