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Серена Уильямс рассказала о важном навыке для матерей

Серена Уильямс заявила, что все матери должны уметь быстро испражняться

Фото: Marco Bello / Getty Images

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от материнства. Спортсменка высказалась в своем Twitter.

По ее мнению, все матери должны обладать одним важным навыком, а именно уметь быстро испражняться. «Иначе тебя будут постоянно звать. 30 секунд или меньше? Что думаете?» — написала Уильямс.

7 апреля американка допустила, что возобновит карьеру. 40-летняя Уильямс, не выступавшая с лета 2021-го, намекнула, что может вновь выйти на корт на Уимблдоне-2022. В сентябре 2017-го у теннисистки родилась дочь.

Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка. Она 23 раза становилась победительницей турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Андрей Стрельцов
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