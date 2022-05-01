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Семин заявил об отсутствии конкурентов у «Зенита» в чемпионате России

Юрий Семин заявил, что у «Зенита» нет конкурентов в чемпионате России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин оценил выступления «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/2022. Его слова привел ТАСС.

По мнению эксперта, «Зенит» оказался вне конкуренции в организационном плане. Семин подчеркнул, что «Зенит» приблизился в этом отношении к стандартам европейского футбола.

«"Зенит" на правильном пути. У них правильная селекция, приходят футболисты, отвечающие требованиям клуба. Они закономерно выиграли чемпионат в нынешнем сезоне», — добавил Семин, сравнив сине-бело-голубых с мюнхенской «Баварией».

30 апреля «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1, обеспечив себе досрочную победу в чемпионате страны. Команда Сергея Семака набрала 61 очко и стала недосягаемой для ближайшего преследователя — столичного Динамо, в активе которого 52 очка за три тура до конца турнира.

Николай Костюков
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