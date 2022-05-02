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Спорт

Чимаев оценил назвавшего его психопатом Тайсона

Боец MMA Хамзат Чимаев назвал нормальным чуваком бывшего чемпиона мира Майка Тайсона

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA оценил назвавшего его психопатом бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Майка Тайсона.

«Ничего себе. От нормального чувака слышу, что я психопат. Я не слышал до этого об этом, если честно», — сказал спортсмен. Он подчеркнул, что редко смотрит интервью со своим участием, так как ему надоело видеть свое лицо в интернете.

Ранее Тайсон заявил, что смотрел бой Чимаева против бразильца Гилберта Бернса. Он посчитал, что у шведского бойца есть проблемы, и назвал его психопатом.

Чимаев одержал победу над Бернсом судейским решением 10 апреля. Он впервые не сумел досрочно закончить поединок. Вероятным соперником Чимаева в следующем бою станет американец Колби Ковингтон.

Победа над Бернсом стала 11-й в карьере для Чимаева. Швед ни разу не уступал в профессиональных MMA.

Анастасия Борисова
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