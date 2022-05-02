Олимпийский чемпион Маррей высказался об отстранении россиян от Уимблдона

Олимпийский чемпион Маррей назвал ситуацию с отстранением россиян от Уимблдона сложной

Двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей высказался относительно отстранения россиян от участия в Уимблдоне-2022. Его слова приводит Daily Mail.

Спортсмен назвал ситуацию сложной и призвал допустить россиян до соревнований. «Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть. Я понимаю, что это покажется им несправедливым», — посчитал он. При этом Маррей посочувствовал организаторам Уимблдона, так как они оказались в затруднительной ситуации.

1 мая Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался относительно отстранения россиян от участия в Уимблдоне. 35-летний испанец назвал решение организаторов турнира несправедливостью. Он допустил, что в будущем решение изменится.

О решении отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне стало известно 20 апреля. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов выступили с осуждением в адрес организаторов.