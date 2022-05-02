Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Арсенал
Сегодня
19:00 (Мск)
Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|27-й тур
Байер
Сегодня
21:30 (Мск)
Айнтрахт Ф
Германия - Бундеслига|32-й тур
Боруссия М
Сегодня
21:30 (Мск)
РБ Лейпциг
Германия - Бундеслига|32-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|35-й тур
Спорт

Олимпийский чемпион Маррей высказался об отстранении россиян от Уимблдона

Олимпийский чемпион Маррей назвал ситуацию с отстранением россиян от Уимблдона сложной

Фото: Geoff Burke / Reuters

Двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей высказался относительно отстранения россиян от участия в Уимблдоне-2022. Его слова приводит Daily Mail.

Спортсмен назвал ситуацию сложной и призвал допустить россиян до соревнований. «Мне очень жаль спортсменов, которым запретили играть. Я понимаю, что это покажется им несправедливым», — посчитал он. При этом Маррей посочувствовал организаторам Уимблдона, так как они оказались в затруднительной ситуации.

1 мая Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался относительно отстранения россиян от участия в Уимблдоне. 35-летний испанец назвал решение организаторов турнира несправедливостью. Он допустил, что в будущем решение изменится.

О решении отстранить россиян и белорусов от участия в Уимблдоне стало известно 20 апреля. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов выступили с осуждением в адрес организаторов.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о тысячах участвующих в боях на Украине иностранцах
Любопытная акула проглотила камеру и продемонстрировала свои внутренности
IKEA продлила дату закрытия магазинов в России
Финская компания расторгла контракт на строительство АЭС с «Росатомом»
Названа дата принятия окончательного решения Финляндии по вступлению в НАТО
США отложат поставку 40 гаубиц Тайваню из-за боевых действий на Украине
Трамп сравнил Байдена с «пятью худшими президентами страны»
Первая леди США встретится с украинскими беженцами
Российский подросток изнасиловал шестилетнего брата
Олимпийский чемпион Маррей высказался об отстранении россиян от Уимблдона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.