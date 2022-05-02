Пентагон заявил об отсутствии данных о получении Россией вооружений других стран

Представитель Пентагона Кирби: США не видели попыток России получить оружие у других стран

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что у США отсутствуют данные, которые свидетельствовали бы о получении Россией вооружений от других стран. Также он добавил, что Вашингтон не наблюдал каких-либо попыток Москвы получить помощь подобного рода, сообщает ТАСС.

«Я не видел никаких свидетельств того, что они получали внешнюю военную помощь от третьих стран. Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются использовать внешние источники (для получения оружия — прим. «Ленты.ру») в других правительствах или других государствах», — заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп увидел «неуважение к США» в риторике России о ядерном оружии. Политик отметил, что, занимая пост президента, он отрицательно относился к идее модернизации ядерных сил страны, однако у него «не было выбора», так как аналогичные действия предпринимались другими странами.