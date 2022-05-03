Назван возможный срок перехода на четырехдневную рабочую неделю

Профессор Сафонов: Россия сможет перейти на четырехдневную рабочую неделю через десять лет

Переход России на четырехдневную рабочую неделю возможен только в долгосрочной перспективе. Сроки зависят от стабильности экономической ситуации в стране, рассказал «Ленте.ру» профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Долгая подготовка

По мнению Александра Сафонова, к переходу на сокращенную рабочую неделю необходимо готовиться на всех уровнях, начиная от государственного, и заканчивая конкретными предприятиями. Он назвал этот процесс ключевым.

Скорее всего, если мы будем переходить на четырехдневную рабочую неделю, это возможно только в перспективе 10-15 лет, когда экономика будет стабильна Александр Сафонов Профессор Финансового университета при Правительстве РФ

«Исходя из текущего состояния, это вряд ли возможно как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Чтобы возникла четырехдневная рабочая неделя, необходимо повысить производительность труда с тем, чтобы дополнительные расходы работодателей не отразились на ценнике. Также необходимо понимание того, как мы будем, например, справляться с такими задачами, как обеспечение беспрерывной работы системы здравоохранения. Четырехдневная рабочая неделя — это дополнительное изыскание 20 процентов кадров, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе, с учетом подготовки кадров по врачебной специальности не менее восьми лет, сложно себе представить», — объяснил он.

Зарплаты станут меньше

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю. При переходе на четырехдневную рабочую неделю россияне станут меньше работать, что отразится на доходах, отметил Александр Сафонов.

«Если мы переходим на четырехдневную рабочую неделю, количество отработанных часов должно сократиться, — условно, не 40, а 32 часа. Если мы просто сообщим все, что завтра все выходят на работу на один день меньше, то автоматически работодатель сократит количество выплаченной зарплаты. Платят нам за отработанные часы, за выполненные трудовые функции. Без повышения производительности труда, без введения системы социальных гарантий, которая позволит сохранить тот объем доходов трудовой деятельности, которая есть сейчас, выплата прежних зарплат невозможна», — сказал специалист.

Об этом же ранее рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, для отдельных видов и направлений бизнеса такой переход означает прямое сокращение прибыли.

«Мое мнение — рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят», — отметил парламентарий.

В беседе с РИА Новости депутат заявил, что переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Он добавил, что некоторые организации уже работают так в дистанционном формате или режиме неполной занятости. По словам Нилова, в разгар пандемии это было одним из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятий.

