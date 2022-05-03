Названа дата возвращения травмированного Овечкина на лед

Александр Овечкин вернется на лед после травмы 4 мая в первом матче плей-офф НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин сыграет в стартовом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерс». Дату возвращения нападающего на лед в Twitter назвал журналист Том Гулитти.

Репортер сослался на слова главного тренера столичной команды Питера Лавиолетта. Первая встреча команд состоится в среду, 4 мая, и начнется в 2:30 по московскому времени.

Овечкин получил травму во время матча против «Торонто Мэйпл Лифс» 25 апреля. Россиянин споткнулся о клюшку вратаря соперника Эрика Челльгрена и на скорости врезался в борт плечом.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 77 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард забросил 50 шайб и отдал 40 результативных передач.