Захарова предложила Евросоюзу «отменить себя»

Представитель МИД Захарова предложила ЕС отменить самих себя в ответ на новые санкции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подготовку Евросоюзом нового пакета санкций против России и предложила объединению «отменить себя» вместо введения новых мер. Цитату приводит РИА Новости.

«Не буду долго рассуждать по поводу энергетического блока (санкций). Хочу сказать так: если они хотят нам сделать по-настоящему больно, пусть отменят сами себя. Мы будем скучать», — заявила дипломат.

Шестой пакет санкций против России, как сообщал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, будет включать в себя новые ограничительные меры для банков, санкции за дезинформацию и ограничение на импорт нефти из России. Кроме того, Еврокомиссия намерена предложить отключить еще два российских банка от международной платежной системы SWIFT, сообщило издание Politico.