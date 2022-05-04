Влияние COVID-19 на мозг сравнили со старением на 20 лет

В Кембриджском университете сравнили влияние COVID-19 на мозг со старением на 20 лет

Команда международных специалистов из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона сравнила влияние COVID-19 на мозг со старением этого органа на 20 лет. Результаты описаны в статье, опубликованной в журнале eClinicalMedicine.

В ходе исследования ученые изучили данные 46 переболевших тяжелой формой коронавирусной инфекции в возрасте от 28 до 83 лет. Через полгода после болезни пациентов попросили пройти тестирование, которое выявляло когнитивные параметры (память, внимание, тревожность, скорость реакции, вероятность развития депрессии и посттравматического расстройства).

Когда результаты сравнили со среднестатистическими показателями 66 тысяч человек, оказалось, что у переболевших коронавирусом пострадала скорость и точность ответов. Кроме того, у них снизились баллы IQ, а общее ухудшение когнитивных функций было эквивалентно старению мозга с 50 до 70 лет.

В марте эксперты университета Хаддерсфилда в Великобритании изучили влияние SARS‑CoV‑2 на иммунный ответ головного мозга. В результате исследования выяснилось, что спайковый белок, необходимый для проникновения вируса в организм, может оказывать такое же воздействие на иммунные клетки мозга, как и на остальную часть тела.