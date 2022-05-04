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Три страны ЕС усомнились в решении ЕК запретить перевозку российской нефти

Греция, Мальта и Кипр поставили под сомнение запрет на перевозку российской нефти

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Греция совместно с Мальтой и Кипром поставили под сомнение предложение Еврокомиссии запретить перевозку российской нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

По словам двух собеседников агентства, три страны Европейского союза (ЕС) подняли вопрос о запрете транспортировки нефти между третьими странами, заявив, что этот шаг только поможет конкурентам Европы.

Ранее стало известно, что постпреды стран Евросоюза не смогли достичь соглашения относительно эмбарго на импорт российской нефти. У ряда стран, в числе которых Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, предложения по отказу от российской нефти вызвали беспокойство. Из-за этого сторонам не удалось достичь консенсуса по данному вопросу.

Еврокомиссия направила Совету ЕС на утверждение проект шестого пакета санкций. В него войдет запрет на поставки российской сырой нефти, отказаться от которой планируют в течение полугода. А в 2023 году Евросоюз собирается запретить поставки нефтепродуктов.

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Виктория Кондратьева
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