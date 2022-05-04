Захарова рассказала о новых территориальных реалиях на Украине

Захарова заявила о необходимости признать сложившиеся территориальные реалии на Украине

Международному сообществе и в частности Украине следует признать сложившиеся территориальные реалии — независимость ДНР и ЛНР, а также возвращение Крыма в состав России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью испанской газете ABC, ее цитаты опубликованы на официальном сайте ведомства.

«[Эти новые реалии] возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путем неонацистского госпереворота в 2014 году. Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами. Нужно уважать законный и осознанный выбор народов и право наций на самоопределение, зафиксированное в Уставе ООН», — рассказала представитель о необходимости принять реальное положение вещей.

Ранее Захарова призвала перестать ориентироваться на заявления Украины о ходе переговоров с Россией, поскольку та «просит одно, а потом от этого отказывается». «Слушать их и комментировать каждый день никто не будет. Есть ситуация на земле, ею занимаются. Но мы это знаем: сегодня просят одно, потом от этого отказываются, потом обвиняют, что им чего-то не додали», — возмутилась Захарова, подчеркнув, что это «классическое поведение» Киева.