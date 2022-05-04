Путин изменил порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Путин подписал указ о порядке исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед иностранными кредиторами из недружественных стран. Документ опубликован на портале правовой информации.

Указ определяет, как российские компании будут выплачивать прибыль их зарубежным совладельцам. Согласно указу, «в случае принятия решения о распределении прибыли» предприятия будут осуществлять переводы в соответствии с другим, подписанным в начале марта документом, который позволил отечественным организациям выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях. Тем не менее, Центробанк и Минфин наделили полномочиями определять иной порядок исполнения обязательств.

В мартовском постановлении уточняется, что мера будет распространяться на выплаты кредиторам, связанным с иностранными лицами и государствами, которые совершают недружественные действия в отношении России и ее представителей, а также кредиторам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц вне зависимости от места их регистрации.