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Сестра застреленного российского хоккеиста рассказала подробности убийства

Сестра убитого хоккеиста Николая Шарова заявила, что спортсмен заступился за людей в баре
Николай Шаров (в центре)

Николай Шаров (в центре). Фото: Страница Николая Шарова во «ВКонтакте»

Сестра застреленного хоккеиста клуба «Колос» Николая Шарова рассказала о подробностях убийства. Ее слова приводит «Газета.ru».

Женщина заявила, что информация о ссоре спортсмена с убийцей является неправдой, подчеркнув, что Шаров был с ним в хороших отношениях. «Николай заступился за людей. Убийца приехал, сразу на улице начал стрелять, в помещении выстрелил в стол, мой брат встал, чтобы закрыть людей. Он и не думал, что тот в него выстрелит», — сказала она.

Об убийстве стало известно 3 мая. Спортсмен был застрелен в ходе конфликта в баре «Перекресток» в поселке Бреды. По информации РЕН ТВ, причиной конфликта стало то, что находящемуся в баре Ивану Разживину показалось, будто компания, в которой находился 26-летний хоккеист, ведет себя шумно. Разживин воспользовался охотничьим ружьем и убил хоккеиста.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». У него изъято незарегистрированное оружие. Разживин был трижды судим.

Анастасия Борисова
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