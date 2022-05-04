Речь Уилла Смита пропала из YouTube-канала премии «Оскар»

Речь актера Уилла Смита на «Оскаре» пропала из официального YouTube-канала кинопремии

Из YouTube-канала кинопремии «Оскар» пропала запись речи американского актера Уилла Смита, которую он произнес, получив награду за лучшую мужскую роль в фильме «Король Ричард». Об этом сообщает издание Variety.

Журналисты обратились за комментарием к телекомпании ABC, которая ежегодно транслирует церемонию, а также к Академии кинематографических искусств и наук США. В настоящий момент нет информации, связано ли исчезновение видеоролика с пощечиной, которую Смит дал комику и ведущему «Оскара» Крису Року.

В ночь на 28 марта Смит удостоился награды за лучшую мужскую роль на премии «Оскар». Во время мероприятия Рок неудачно пошутил про жену голливудского артиста Джаду Пинкетт-Смит. Комик подчеркнул «удивительную, очень короткую прическу» жены Смита, которая страдает от алопеции (заболевание, ведущее к выпадению волос — прим. «Ленты.ру»). Рок сравнил ее с героиней фильма «Солдат Джейн». После этого Смит поднялся на сцену, ударил шоумена по лицу и крикнул ему, чтобы тот не смел шутить над его супругой.

После инцидента Американская киноакадемия запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар». Сам актер на фоне скандала покинул Академию кинематографических искусств и наук США.

