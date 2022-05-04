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Олимпийский чемпион назвал главу МОК рабом Америки

Тихонов объяснил санкции против России тем, что глава МОК Бах является рабом Америки
Томас Бах

Томас Бах. Фото: Cao Can / Globallookpress.com

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов объяснил санкции Международного олимпийского комитета (МОК) против России. Его слова приводит РИА Новости.

Тихонов назвал главу МОК Томаса Баха рабом Америки. «Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Слушать могут все. Заказывают одни», — заявил он. По мнению Тихонова, Бах не в силах ничего решить.

Ранее Бах прокомментировал введение санкций против российских спортсменов. Он заявил, что получал много вопросов от Национальных олимпийских комитетов на тему отличия конфликта на Украине от других, происходивших в разных странах мира. «Это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Нам было необходимо принять защитные меры, потому что мировая реакция на другие конфликты была не такой, как сейчас», — объяснил президент МОК.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. Исполком организации мотивировал это стремлением обеспечить защиту честности соревнований и безопасности их участников. Большинство международных спортивных организаций последовали рекомендации МОК и отстранили россиян и белорусов от турниров.

Дарья Коршунова
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