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Обновление Windows 11 сломало приложения

BleepingComputer: Microsoft призвала удалить обновление KB5012643 для Windows 11

Фото: Avishek Das / Reuters

Очередное обновление для Windows 11 вызвало проблемы в работе операционной системы. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы владельцев ПК под управлением актуальной ОС Windows. Пользователи рассказали, что после установки апдейта KB5012643 некоторые приложения перестали открываться или корректно работать.

Специалисты издания выяснили, что поломка связана с фреймворком .NET Framework 3.5. Из-за проблемы перестают работать встроенные программы — например, «Проводник», а также некоторые элементы ОС, к которым относятся меню «Пуск» и панель задач. Обратившие внимание на неполадки специалисты Microsoft призвали пользователей удалить дефектное обновление.

«После установки KB5012643 некоторые приложения .NET Framework 3.5 могут не открываться», — заявили представители компании. Инженеры рекомендовали удалить апдейт через «Центр обновления Windows». В корпорации также рассказали, что работают над устранением неполадок и в ближайшее время выпустят исправление.

Ранее стало известно, что пользователи Windows оказались атакованы вирусом Magniber, который хакеры спрятали в поддельных обновлениях системы. Зловредная программа распространялась в сети под видом накопительных обновлений и патчей безопасности для Windows 10.

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Андрей Ставицкий
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