Кремль назвал сходства в требованиях военных с «Азовстали» и боевиков в Сирии
Требования украинских военных на «Азовстали» по обмену мирных жителей схожи с условиями боевиков в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС,
По словам представителя Кремля, террористы в Сирии также требовали лекарства и еду в обмен на мирное население.
Песков также отметил, что российские военные продолжают блокировку «Азовстали», однако в районе промзоны работают гуманитарные коридоры.
Ранее стало известно, что украинские военные, заблокированные на территории промзоны, захотели обменять удерживаемых мирных жителей на еду и медикаменты. Согласно условиям, за одну тонну продуктов предложено отпустить 15 человек.
По данным источника РИА Новости, в подземных помещениях «Азовстали» могут удерживаться еще более 200 мирных граждан.
21 апреля Путин приказал отменить штурм завода «Азовсталь». Президент назвал его нецелесообразным и отметил, что руководствовался соображениями сохранения жизней российских военных.