Кремль назвал сходства в требованиях военных с «Азовстали» и боевиков в Сирии

Песков назвал заявления боевиков с «Азовстали» схожими с требованиями террористов в Сирии

Требования украинских военных на «Азовстали» по обмену мирных жителей схожи с условиями боевиков в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС,

По словам представителя Кремля, террористы в Сирии также требовали лекарства и еду в обмен на мирное население.

Песков также отметил, что российские военные продолжают блокировку «Азовстали», однако в районе промзоны работают гуманитарные коридоры.

Ранее стало известно, что украинские военные, заблокированные на территории промзоны, захотели обменять удерживаемых мирных жителей на еду и медикаменты. Согласно условиям, за одну тонну продуктов предложено отпустить 15 человек.

По данным источника РИА Новости, в подземных помещениях «Азовстали» могут удерживаться еще более 200 мирных граждан.

21 апреля Путин приказал отменить штурм завода «Азовсталь». Президент назвал его нецелесообразным и отметил, что руководствовался соображениями сохранения жизней российских военных.