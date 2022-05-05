Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Родственники жертв террора накричали на премьера Израиля

Times of Israel: родственники жертв террора накричали на премьера Израиля Нафтали Беннета
Нафтали Беннет

Нафтали Беннет. Фото: Reuters

Родственники жертв террора накричали на премьер-министра Нафтали Беннета во время церемонии дня памяти павших, отмечаемого в Израиле в среду, 4 мая. Об этом сообщает Times of Israel.

Когда премьер вышел к трибуне, несколько участников памятной церемонии начали кричать в его адрес: «Тебе должно быть стыдно» и называли его предателем. В это же время другие участники мероприятия призывали их к тишине. Крики продолжались в течение десяти минут. Трансляцию вели израильские телеканалы.

«Семьи жертв террора святы. Для них нормально кричать и для них нормально выражать свою боль. Я очень люблю вас и слышу вашу боль», — отреагировал на произошедшее Беннет.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал ложью слова главы МИД России Сергея Лаврова, предположившего, что у фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера были еврейские корни. Он призвал остановить использование холокоста в политических целях. До этого посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов Лаврова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны анонсировало открытие гумкоридора для эвакуации с «Азовстали»
Дипломат в ООН указал на фейки Запада о спецоперации на Украине
Россияне вспомнили московскую моду 2000-х
Раскрыты последствия антироссийских санкций для Европы
Подсчитано число удерживаемых на «Азовстали» мирных жителей
Родственники жертв террора накричали на премьера Израиля
Правительство США назвали главным распространителем дезинформации в истории
Сексолог предостерегла желающих открыто изменять партнеру перед свадьбой
Стало известно о попытках Украины изменить отношение Польши к Волынской резне
Экономист назвал подешевевшие из-за укрепления рубля товары
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.