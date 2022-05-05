Times of Israel: родственники жертв террора накричали на премьера Израиля Нафтали Беннета

Родственники жертв террора накричали на премьер-министра Нафтали Беннета во время церемонии дня памяти павших, отмечаемого в Израиле в среду, 4 мая. Об этом сообщает Times of Israel.

Когда премьер вышел к трибуне, несколько участников памятной церемонии начали кричать в его адрес: «Тебе должно быть стыдно» и называли его предателем. В это же время другие участники мероприятия призывали их к тишине. Крики продолжались в течение десяти минут. Трансляцию вели израильские телеканалы.

«Семьи жертв террора святы. Для них нормально кричать и для них нормально выражать свою боль. Я очень люблю вас и слышу вашу боль», — отреагировал на произошедшее Беннет.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет назвал ложью слова главы МИД России Сергея Лаврова, предположившего, что у фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера были еврейские корни. Он призвал остановить использование холокоста в политических целях. До этого посла России в Израиле Анатолия Викторова вызвали в израильский МИД для разъяснений после слов Лаврова.