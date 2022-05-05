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Макрон высказался о включении Индии в число постоянных членов Совбеза ООН

Макрон заявил о поддержке Францией включения Индии в число постоянных членов СБ ООН

Фото: Francois Mori / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался заявил, что Париж поддерживает включение Индии в число постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместное заявление Макрона и премьер-министра Индии Нарендры Моди, опубликованное по итогам их встречи.

«Франция подтвердила свою неизменную поддержку заявки Индии на получение постоянного членства в Совете Безопасности ООН, а также членства в Группе ядерных поставщиков», — отмечается в коммюнике.

В пятерку постоянных членов Совбеза ООН входят Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Еще десять государств избираются Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок. В 2022 году ими стали Вьетнам, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Нигер, Норвегия, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

В начале февраля постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица усомнился в том, что Россия способна документально подтвердить свои права на постоянное членство в Совете Безопасности. По его словам, после ликвидации СССР Россия на правах преемника вошла в ООН, не пройдя процедуру вступления во Всемирную организацию.

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Марина Совина
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