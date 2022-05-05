Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Новак Джокович
Сегодня
13:00 (Мск)
Энди Маррей
Мадрид (м)
Флорида Пантерз
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 2-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
04:30 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 2-й матч
Калгари Флэймз
Завтра
05:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 2-й матч
Спорт

Норвежский лыжник объяснил нежелание соревноваться с россиянами

Норвежский лыжник Иверсен заявил, что трудно делать развлекательный контент с россиянами

Фото: Kalle Parkkinen / Globallookpress.com

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен объяснил нежелание соревноваться с россиянами. Его слова приводит Dagbaldet.

Спортсмен подчеркнул, что хочет соревноваться с лучшими соперниками, отметив, что считает россиян наравне с норвежцами лидерами в лыжных гонках. «Отсутствие русских частично испортит наш продукт. Но это второстепенно. Учитывая ситуацию на Украине, трудно делать развлекательный телевизионный контент с их участием», — заявил Иверсен.

26 апреля во время награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля лыжница Вероника Степанова заявила, что Иверсена, высказавшегося о российской политике, не должны касаться внутренние дела других государств. В ответ норвежец сказал, что ему не хотелось реагировать на высказывания Степановой, однако ее образ в прессе хуже его.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В России продлили временный запрет полетов в южные регионы
Названа неожиданная категория пациентов с COVID-19 с высоким риском смерти
Британия оставит российский процессор без технологий
Стоматолог рассказал об адаптации к зубным имплантам
Одежда из 2000-х годов вновь стала трендом
В Госдуме ответили на планы объявить всеобщую мобилизацию
Врач назвал снижающий риск рака продукт
В процессорах Apple нашли уникальную уязвимость
При обстреле Ясиноватой погибла женщина
Норвежский лыжник объяснил нежелание соревноваться с россиянами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.