Норвежский лыжник объяснил нежелание соревноваться с россиянами

Норвежский лыжник Иверсен заявил, что трудно делать развлекательный контент с россиянами

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен объяснил нежелание соревноваться с россиянами. Его слова приводит Dagbaldet.

Спортсмен подчеркнул, что хочет соревноваться с лучшими соперниками, отметив, что считает россиян наравне с норвежцами лидерами в лыжных гонках. «Отсутствие русских частично испортит наш продукт. Но это второстепенно. Учитывая ситуацию на Украине, трудно делать развлекательный телевизионный контент с их участием», — заявил Иверсен.

26 апреля во время награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля лыжница Вероника Степанова заявила, что Иверсена, высказавшегося о российской политике, не должны касаться внутренние дела других государств. В ответ норвежец сказал, что ему не хотелось реагировать на высказывания Степановой, однако ее образ в прессе хуже его.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

