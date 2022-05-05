Военнопленный ВСУ рассказал о «перехваленном» западном вооружении

Военнопленный ВСУ рассказал, что поставленные НАТО Javelin и NLAW оказались просроченными

Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и британские гранатометы NLAW, поставленные странами НАТО на Украину, давали большое количество осечек из-за истекшего срока годности. Об этом рассказал военнопленный ВСУ в видео Минобороны России, которое поступило в распоряжение «Ленты.ру»

«Военная помощь от США, на мой взгляд, была слишком перехвалена, потому что хваленые ПТУР, их гранатометы Javelin и NLAW, которые были очень сильно разрекламированы, показали себя на практике такими, какими они были на самом деле. Были осечки: стреляют обычно один из четырех где-то, и то бывают неразрывы либо вообще в 50 метрах разрывались, не долетая до цели. То есть было много таких, у которых аккумуляторы оказались просрочены», — резюмировал военнопленный.

По его словам, обучение операторов комплексов происходило теоретически, а не в ходе практических занятий учебных стрельб. Он отметил, что из-за отсутствия достаточного количества времени никто из западных инструкторов не рассказал про способы устранения задержек и осечек при стрельбе из противотанкового вооружения.

Ранее стало известно, что власти США нарастили темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Издание The Hill отметило, что к настоящему моменту обучение по использованию американских артиллерийских установок прошли более 220 украинцев.