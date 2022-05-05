Российская фигуристка-чемпионка оценила вероятность исполнения пятерного прыжка

Бывшая фигуристка Алена Леонова заявила, что в ближайшем будущем не будет пятерных прыжков

Вице-чемпионка мира по фигурному катанию Алена Леонова в комментарии «Ленте.ру» оценила вероятность исполнения спортсменами пятерного прыжка.

«С точки зрения техники, думаю, четверными дело ограничится. Будут ли пятерные? В ближайшем будущем, мне кажется, нет. Будет борьба за то, кто больше четверных сделает и чище откатает программу», — ответила она на вопрос о будущем фигурного катания. Бывшая фигуристка заявила, что наиболее интересной борьба станет, когда иностранные спортсменки разучат элементы ультра-си и смогут составить конкуренцию россиянкам.

Леонова добавила, что во время своей спортивной карьеры не могла представить, что женское фигурное катание сделает такой шаг вперед. «В мое время максимум что было у девочек — попытки тройного акселя, и никто не думал, что в группе Этери Тутберидзе будут прыгать четверные. Никто не понимал, как исполнять такие прыжки. Это было за гранью. Мужчины — да, они могут не владеть идеальной техникой прыжка, но сделать его за счет физической силы», — объяснила она.

О желании исполнить пятерной прыжок российская фигуристка Александра Трусова рассказала 18 апреля. Этот элемент в истории фигурного катания еще не покорился никому.

Леонова выиграла серебро чемпионата мира в 2012 году. Также на ее счету медали этапов Гран-при и золото юниорского мирового первенства-2009.