В Южной Корее разработали новый радар ПРО

В Южной Корее разработали многофункциональный радар системы ПРО

В управлении по оборонным закупкам (DAPA) Южной Кореи сообщили о разработке нового радара системы противоракетной обороны (ПРО). Южная Корея готова начать производство радара, передает Defence Blog.

Многофункциональный радар разработан для работы в составе перспективной системы ПРО L-SAM. Радар позволит обнаруживать ракеты. Новый радар отличается увеличенной на 20 процентов вероятностью обнаружения целей по сравнению с существующими моделями.

Радар станет основным компонентом системы L-SAM, которую планируют развернуть в 2026 году. L-SAM предназначена для перехвата баллистических ракет на высоте до 60 километров. L-SAM станет частью эшелонированной системы ПРО.

В апреле гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что система С-500 «Прометей» запущена в серийное производство.

Ранее в том же месяце в Израиле завершили серию испытаний лазерной системы ПРО Iron Beam.

В марте стало известно, что Южная Корея успешно испытала твердотопливный космический снаряд. Испытания прошли на фоне отказа Северной Кореи от моратория на запуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР).