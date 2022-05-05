Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Южной Корее разработали новый радар ПРО

В Южной Корее разработали многофункциональный радар системы ПРО

Фото: milidom.net

В управлении по оборонным закупкам (DAPA) Южной Кореи сообщили о разработке нового радара системы противоракетной обороны (ПРО). Южная Корея готова начать производство радара, передает Defence Blog.

Многофункциональный радар разработан для работы в составе перспективной системы ПРО L-SAM. Радар позволит обнаруживать ракеты. Новый радар отличается увеличенной на 20 процентов вероятностью обнаружения целей по сравнению с существующими моделями.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

Радар станет основным компонентом системы L-SAM, которую планируют развернуть в 2026 году. L-SAM предназначена для перехвата баллистических ракет на высоте до 60 километров. L-SAM станет частью эшелонированной системы ПРО.

В апреле гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что система С-500 «Прометей» запущена в серийное производство.

Ранее в том же месяце в Израиле завершили серию испытаний лазерной системы ПРО Iron Beam.

В марте стало известно, что Южная Корея успешно испытала твердотопливный космический снаряд. Испытания прошли на фоне отказа Северной Кореи от моратория на запуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Зеленский пригрозил выходом из переговоров при гибели военных в Мариуполе
В США назвали Байдена катастрофой
Воры в законе призвали украинских арестантов не поддерживать режим на Украине
Российская авиакомпания столкнулась с дефицитом самолетов для полетов по стране
Дельфины затеяли сексуальную игру с мертвой анакондой на глазах у людей
Китай объяснил нежелание спешить с покупкой российской нефти
Новым худруком Театра Маяковского стал режиссер Егор Перегудов
Стала известна праздничная программа парков Москвы
Девушка помыла голову средством для посуды и удивилась результату
Экономист объяснил укрепление доллара и евро
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.