Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам предложили полететь на любимый курорт богачей по сниженной цене

TourDom: перелет из Москвы в Мале в обе стороны обойдется в 44,2 тысячи рублей в мае

Фото: Pixabay

Российским туристам предложили отправиться на Мальдивские острова, которые считаются любимым курортом богачей, по сниженной цене в мае. Стоимость доступных вариантов раскрыли специалисты портала TourDom.

Так, самое привлекательное предложение оказалось у «Аэрофлота» — перелет в обе стороны в эконом-классе по маршруту Москва — Мале с вылетом 16 мая и возвращением 23 мая обойдется туристу в 44,2 тысячи рублей. Провоз багажа можно приобрести дополнительно за 6,4 тысячи рублей. Национальные арабские авиакомпании предлагают полететь на Мальдивы по более высокой стоимости. Например, рейс Flydubai обойдется в 53 тысячи рублей, Emirates — в 56 тысяч рублей.

Материалы по теме:
Благословенная земля Слоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
Благословенная земляСлоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
26 января 2021
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января 2021

По мнению руководителя туроператора Space Travel Артура Мурадяна, «Аэрофлот» вынужден привлекать путешественников выгодными ценами из-за того, что многие не спешат бронировать билеты, выжидая, пока состоится первый рейс программы, запланированный на 13 мая. Если самолет не будет задержан на Мальдивах и благополучно вернется в Россию, спрос вырастет, а цены вернутся на пандемийный уровень (в районе 70-80 тысяч рублей за билет), уверен специалист.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

С 13 мая авиаперевозчик запланировал запуск регулярных рейсов на Мальдивские острова. Полеты на курорт будут выполняться ежедневно на лайнерах Airbus A330. Рейс Москва — Мале будет отправляться в 21:35, прилет в 08:45 на следующий день.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Лукашенко заявил о нежелании Путина вступать в столкновение с НАТО
Россиян предупредили о росте числа финансовых пирамид нового типа
В WhatsApp появилась новая функция
Названы лучшие отели Таиланда для желающих омолодиться
Российского полицейского посадили на семь лет за совращение девочек
Молдавия отказала Украине в военной помощи
В США оценили российского «убийцу» F-15
Названа стоимость упавшего в цене замка Галкина и Пугачевой
Двухлетний мальчик стал жертвой редчайшего нападения койота на человека
В США признали потерю Грузией статуса лидера по готовности вступить в НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.