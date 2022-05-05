Россиянам предложили полететь на любимый курорт богачей по сниженной цене

TourDom: перелет из Москвы в Мале в обе стороны обойдется в 44,2 тысячи рублей в мае

Российским туристам предложили отправиться на Мальдивские острова, которые считаются любимым курортом богачей, по сниженной цене в мае. Стоимость доступных вариантов раскрыли специалисты портала TourDom.

Так, самое привлекательное предложение оказалось у «Аэрофлота» — перелет в обе стороны в эконом-классе по маршруту Москва — Мале с вылетом 16 мая и возвращением 23 мая обойдется туристу в 44,2 тысячи рублей. Провоз багажа можно приобрести дополнительно за 6,4 тысячи рублей. Национальные арабские авиакомпании предлагают полететь на Мальдивы по более высокой стоимости. Например, рейс Flydubai обойдется в 53 тысячи рублей, Emirates — в 56 тысяч рублей.

По мнению руководителя туроператора Space Travel Артура Мурадяна, «Аэрофлот» вынужден привлекать путешественников выгодными ценами из-за того, что многие не спешат бронировать билеты, выжидая, пока состоится первый рейс программы, запланированный на 13 мая. Если самолет не будет задержан на Мальдивах и благополучно вернется в Россию, спрос вырастет, а цены вернутся на пандемийный уровень (в районе 70-80 тысяч рублей за билет), уверен специалист.

Ранее Мальдивы и Сейшелы вошли в список любимых стран для отдыха среди российских богачей. Помимо данных направлений обеспеченные россияне начали интересоваться люксовым отдыхом в ОАЭ и Греции.

С 13 мая авиаперевозчик запланировал запуск регулярных рейсов на Мальдивские острова. Полеты на курорт будут выполняться ежедневно на лайнерах Airbus A330. Рейс Москва — Мале будет отправляться в 21:35, прилет в 08:45 на следующий день.