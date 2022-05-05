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Кайли Дженнер показала убранство частного самолета за четыре миллиарда рублей

Кайли Дженнер сняла на видео салон частного бизнес-джета за четыре миллиарда рублей

Кадр: Kylie Jenner / YouTube

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, 24-летняя предпринимательница Кайли Дженнер в новом видео показала фанатам убранство своего частного самолета розового цвета. Ролик знаменитость разместила в своем YouTube-канале.

Во время полета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк знаменитость продемонстрировала поклонникам дизайн бизнес-джета — на кадрах видно, что салон выполнен из белой кожи и отделан вставками из дерева. Кроме того, Дженнер сняла на видео различные аксессуары и элементы декора: например, на каждом кресле бежевого цвета лежит кашемировый плед от Hermes за 1600 долларов (111 тысяч рублей), а изголовье сидений украшено инициалами KJ.

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Как рассказала бизнесвумен, внутри лайнера находятся игровая, большая спальня с двумя ванными комнатами, зона отдыха для членов экипажа, кладовая и просторное багажное отделение. Бизнес-джет обошелся звезде в 72 миллиона долларов (четыре миллиарда рублей).

В декабре 2020 года Дженнер на странице в соцсетях уже размещала фотографии из своего самолета. Тогда фанаты обвинили бизнесвумен в хвастовстве. В комментариях под снимками пользователи писали: «Интересно, она вообще платит налоги?», «Она делает что-то полезное, кроме фотографий в роскошном самолете?»

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Ксения Мельникова
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