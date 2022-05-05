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Путин обсудил спецоперацию на Украине и нацизм с премьером Израиля

Президент России Путин и премьер Израиля Беннет обсудили ход спецоперации на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в ходе телефонного разговора обсудили ход спецоперации на Украине, а также поздравили друг друга с наступающим Днем Победы. Об этом говорится на сайте Кремля.

В сообщении указано, что политики уделили особое внимание гуманитарным вопросам, связанным с ситуацией на Украине, в том числе эвакуации с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе мирных жителей. Кроме того, президент России напомнил израильскому премьеру, «что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР». В связи с этим он попросил Беннета пожелать ветеранам Второй мировой войны, живущим в Израиле, здоровья.

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Отношения российской и израильской сторон сильно осложнились после того, как 2 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью предположил, что Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни и что «самые ярые антисемиты — как правило, евреи». В ответ на слова Лаврова министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал извинений от Москвы. Он утверждает, что Гитлер не был евреем и евреи не убивали друг друга во время холокоста. Российский МИД назвал это заявление «антиисторическим» и обвинил Израиль в поддержке «неонацистского режима» на Украине.

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Виктория Кондратьева
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