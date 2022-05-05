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Врач напомнил о ранних симптомах рака молочной железы

Врач Гетин Уильямс: раздражение кожи и припухлость груди могут быть симптомами рака

Фото: Elina Fairytale / Pexels

Гетин Уильямс, доктор медицинских наук, эксперт в области сосудистой и интервенционной радиологии, ядерной медицины и диагностической радиологии, напомнил о ранних симптомах рака молочной железы. Его слова приводит Eat This, Not That!

Одним из самых очевидных признаков развития рака молочной железы эксперт считает образование уплотнений в груди. Чтобы не упустить момент их появления, необходимо регулярно проводить самообследование и при выявлении шишечек и уплотнений сразу же обращаться к врачу. Не все найденные новообразования будут злокачественными, но лучше подтвердить это у специалиста.

Еще одним симптомом, по мнению специалиста, является припухлость груди. Он напомнил, что отечность может быть связана с инфекцией или маститом, поэтому очень важно уточнить диагноз. Кроме того, любые изменения на коже, вплоть до появления раздражения, рыхлостей или ямок, могут свидетельствовать о развитии рака. Не стоит их игнорировать или надеяться, что со временем они пройдут сами.

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Выделения из сосков также могут быть признаком рака молочной железы. Особенно, по словам Уильямса, должны насторожить кровянистые или прозрачные, но регулярные выделения из одного соска. С большей долей вероятности это может быть вызвано опухолью.

Симптомом опасного недуга, как утверждает эксперт, может оказаться и выворот соска. Зачастую это происходит из-за разрастания опухоли, которая начинает давить на молочные протоки и разрушать их. В число других признаков смертельно опасной болезни, по мнению специалиста, входят болевые ощущения в груди, покраснение или шелушение кожи вокруг сосков, а также увеличение лимфатических узлов.

Ранее британский врач Вильям Ли назвал снижающие риск возникновения рака продукты. По его словам, в лесных орехах, кешью, миндале, фисташках и арахисе содержатся полифенолы, которые помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями.

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Юлия Кальницкая
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