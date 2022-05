Врач напомнил о ранних симптомах рака молочной железы

Врач Гетин Уильямс: раздражение кожи и припухлость груди могут быть симптомами рака

Гетин Уильямс, доктор медицинских наук, эксперт в области сосудистой и интервенционной радиологии, ядерной медицины и диагностической радиологии, напомнил о ранних симптомах рака молочной железы. Его слова приводит Eat This, Not That!

Одним из самых очевидных признаков развития рака молочной железы эксперт считает образование уплотнений в груди. Чтобы не упустить момент их появления, необходимо регулярно проводить самообследование и при выявлении шишечек и уплотнений сразу же обращаться к врачу. Не все найденные новообразования будут злокачественными, но лучше подтвердить это у специалиста.

Еще одним симптомом, по мнению специалиста, является припухлость груди. Он напомнил, что отечность может быть связана с инфекцией или маститом, поэтому очень важно уточнить диагноз. Кроме того, любые изменения на коже, вплоть до появления раздражения, рыхлостей или ямок, могут свидетельствовать о развитии рака. Не стоит их игнорировать или надеяться, что со временем они пройдут сами.

Выделения из сосков также могут быть признаком рака молочной железы. Особенно, по словам Уильямса, должны насторожить кровянистые или прозрачные, но регулярные выделения из одного соска. С большей долей вероятности это может быть вызвано опухолью.

Симптомом опасного недуга, как утверждает эксперт, может оказаться и выворот соска. Зачастую это происходит из-за разрастания опухоли, которая начинает давить на молочные протоки и разрушать их. В число других признаков смертельно опасной болезни, по мнению специалиста, входят болевые ощущения в груди, покраснение или шелушение кожи вокруг сосков, а также увеличение лимфатических узлов.

Ранее британский врач Вильям Ли назвал снижающие риск возникновения рака продукты. По его словам, в лесных орехах, кешью, миндале, фисташках и арахисе содержатся полифенолы, которые помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями.