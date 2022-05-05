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Участник «Уральских пельменей» рассказал о ревности Маслякова к успеху «Игры»

Рожков из «Уральских пельменей» заявил, что Масляков ревновал к успехам шоу «Игра»

Кадр: «Историс - Откройте, Давид!» / YouTube

Российский актер, участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Андрей Рожков прокомментировал данные о том, что руководитель и ведущий КВН Александр Масляков был причастен к приостановке шоу «Игра» канала ТНТ с бывшими кавээнщиками. Свою позицию он озвучил в интервью для YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид».

По мнению Рожкова, руководитель КВН ревновал к успехам «Игры», участниками которой стали многие бывшие кавээнщики. «Александр Васильевич [Масляков] увидел, что его птенцы вылупились из гнезда, полетели и создали свое гнездо. И он начал ревновать. Это нормальное чувство», — заявил он.

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Рожков также рассказал, что выступает против ограничений в отношении творческих людей. «Нельзя подрезать крылья таким людям. Надо давать им возможность делать, творить, как они хотят», — добавил он.

2 ноября сообщалось, что на ТНТ решили приостановить съемки «Игры» и трансляцию уже готовых выпусков передачи из-за пандемии коронавируса. Решение было принято руководством телеканала, чтобы не подвергать риску артистов, съемочную группу и зрителей. После этого в сети распространились слухи о том, что Масляков пожаловался в администрацию президента из-за сходства «Игры» с КВН и попросил закрыть проект ТНТ. Руководитель КВН позднее заявил, что в здание администрации президента он по этому поводу не ходил, однако пару телефонных разговоров на тему «Игры» состоялось.

1 октября Масляков раскритиковал «Игру», назвав ее калькой КВН. Он заявил, что обещание победителям проекта 30 миллионов рублей — это аморально по отношению к молодым людям, которым эта программа интересна.

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Олег Давыдов
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