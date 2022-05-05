Экс-глава ЦБ призвал запретить выдавать новые кредиты до погашения старых

Экс-глава ЦБ Дубинин призвал запретить россиянам иметь два кредита одновременно

Экс-глава Центрального банка Сергей Дубинин в разговоре с «Газетой.ру» призвал запретить выдавать россиянам новые кредиты до погашения старых. По его словам, такая мера позволит клиентам банков «избежать долговой ямы». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею, однако финансисты и юристы инициативу Дубинина оценивают негативно.

Дубинин предложил отслеживать повторную выдачу кредитов через бюро кредитных историй. «Каждый новый кредит дороже, чем старый, — идет накрутка процентов. В развитых экономиках уровень кредитной нагрузки домохозяйств поднимается до 60–70 процентов, в России это порядка 25 процентов. (…) Пока люди берут кредиты для погашения уже ранее взятых, они попадают в долговую яму», — объяснил свою инициативу Дубинин. Анатолий Аксаков назвал идею здравой, однако предложил альтернативный способ решения проблемы долговой ямы. «Возможно, имеет смысл запретить выдачу кредитов гражданам, у которых на их выплату уходит 50 — 60 процентов дохода», — заявил глава профильного комитета Госдумы.

По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, запрет может нарушать права заемщиков с высокими доходами. К примеру, у состоятельного клиента с валютными депозитами не получится приобрести квартиру в рублевую ипотеку и одновременно сделать в ней дорогостоящий ремонт в кредит. Запрещать такому заемщику получать финансирование из нескольких источников так же неразумно, как запрещать синдицированное кредитование в нескольких банках корпоративным клиентам, считает Уклеин.

Руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган также не согласен с инициативой. По его словам, вопрос выдачи кредитов — это проблема скоринга, проверки заемщика, оценки его платежных возможностей, и такой процесс не должен «вот так странно и жестко регулироваться». Партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская подчеркнула, что на практике запрет, введенный с благими целями, может иметь прямо противоположный эффект. «Рефинансирование кредита позволяет, в частности, уменьшить процентную ставку или избежать наступления просрочки по уже выданному кредиту. А именно просрочка тащит заемщика в долговую яму», — объяснила адвокат.

ЦБ на заседании 29 апреля понизил ключевую ставку сразу на три процентных пункта — до 14 процентов годовых. Тем не менее кандидат экономических наук и финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что сейчас россиянам лучше воздержаться от получения новых потребительских кредитов, так как банки будут пересматривать кредитную политику в мае.

