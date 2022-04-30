Россиянам дали советы по кредитам

Экономист Григорьев посоветовал россиянам отказаться от кредитов без острой необходимости

Несмотря на снижение ключевой ставки Центральным Банком (ЦБ) России, лучше воздержаться от получения новых потребительских кредитов. В разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев дал несколько советов россиянам по займам у банков.

Брать или не брать?

Банки уже начали снижать ставки по кредитам после решения ЦБ опустить ключевую ставку с 17 до 14 процентов, сообщают «Ведомости». Кардинального изменения ставок по кредитам в мае и июне Владимир Григорьев не прогнозирует. По его словам, стоит взять небольшую паузу перед принятием решения до конца мая.

«Между праздниками банки будут пересматривать кредитную политику с учетом новых данных и снижать ставки. Дело в том, что банки принимали достаточно дорогие вклады у населения в первом квартале, — безусловно, это будет оказывать влияние на снижение их ставок. Я бы немного подождал, пока сложится предложение. Будет влиять еще конкуренция — ряд банков будут снижать ставки, чтобы перехватывать заемщиков у других», — считает экономист.

Нужно смотреть на новые предложения, в течение дней десяти — двух недель после мая они будут сформированы, я думаю. Тогда, если есть потребность в кредитовании, можно уже будет брать кредит Владимир Григорьев кандидат экономических наук

По его словам, если все же срочно понадобится взять кредит, лучше оформлять его на более длительный срок.

«Если появится возможность погасить его раньше, это всегда можно будет сделать, к тому же на больший срок всегда дается определенная гибкость. Например, для одной и той же суммы кредита на три и на пять лет будет разный минимальный платеж. Но сейчас такое неспокойное время, что я был бы поаккуратнее с кредитами вообще», — объяснил финансовый эксперт.

У нас экономика, конечно, испытала существенное воздействие от экономических и политических мер, которые принимались в отношении России странами Запада, но все-таки эффект от этого мы полностью пока не ощущаем Владимир Григорьев кандидат экономических наук

Досрочное погашение

Уже имеющиеся кредиты стоит гасить досрочно, только если есть риск остаться без стабильного дохода, отметил экономист. Тем, у кого стабильный заработок, экономист не советует избавляться от долговых обязательств. Это связано с изменением стоимости денег, объяснил он.

«Вес суммы в 10-15 тысяч, которую человек сейчас платит по кредиту, сейчас гораздо меньше, чем, например, полтора года назад. Если человек испытывает сомнения насчет будущего, я бы в этом случае погасил. Освобождаются дополнительные ресурсы, человек становится свободнее, а во-вторых, когда человек досрочно погашает кредит, это отражается в бюро кредитных историй, ему открывается возможность в будущем снова открыть кредиты в банках», — сказал Владимир Григорьев.

Кредитный бум

Восстановление спроса на кредиты до уровня конца 2021 года будет не скоро, считает экономист. Он также не исключил ужесточения кредитных решений банками.

«Возвращение к такому кредитному буму, который был в прошлом или позапрошлом году, возникнет не скоро. В этом году я вообще не жду, что спрос восстановится. Последний квартал этого года будет показательным, мы поймем, насколько мы адаптировались к жизни в новых условиях. А если всплеск будет происходить хотя бы с точки зрения заявок на кредиты, скорее всего, это будет не очень хороший показатель, связанный с тем, что у людей упали доходы и они их хотят компенсировать банковскими кредитами». — заключил Владимир Григорьев.

Центробанк на заседании 29 апреля ожидаемо изменил ключевую ставку с 17 до 14 процентов. В регуляторе не исключили дальнейшего снижения показателя в 2022 году. Новое заседание намечено на 10 июня.