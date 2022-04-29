Экономист предупредил о риске мирового финансового кризиса

Экономист Ордов допустил начало мирового финансового кризиса из-за краха на бирже США

Без дальнейшего снижения ключевой ставки Центральным Банком (ЦБ) России развитие бизнеса в стране невозможно. На замедление темпов экономического роста влияет не только инфляция, но и риск мирового финансового кризиса, рассказал «Ленте.ру» директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ставка пошла вниз

Решение российского регулятора на заседании 29 апреля снизить ключевую ставку с 17 до 14 процентов было ожидаемо. ЦБ объяснил свои действия замедлением темпов роста потребительских цен по сравнению с пиковыми значениями в марте. Также в Банке России сообщили, что «видят пространство» для снижения ставки в 2022 году. По словам Константина Ордова, без этого восстановление экономического роста будет затруднительным.

«В ближайшие месяц-два ключевая ставка должна войти в диапазон 6-10 процентов. Это будет связано с острейшей фазой экономического кризиса, и мы наконец-то поймем, что вернуться в те ультрарыночные условия свободного валютного рынка, свободного движения капитала со спекуляциями и выводом невозможно. Ровно поэтому мы придем к мысли и пониманию, что те ограничения, которые существуют во многом, придется сохранить на среднесрочную перспективу. Тогда станет более очевидно, что от ключевой ставки не зависит инфляция, ее так побороть невозможно. Принципиальной станет доступность кредитов — это желание вести бизнес и экономическую активность. Она может появиться только в диапазоне ключевой ставки 6-10 процентов», — предположил он.

Мы видим по динамике и риторике, что ЦБ это понимает, когда [глава регулятора] Эльвина Набиуллина сказала, что 20 и 17 процентов — это запредельные уровни кредитования, которые больше похожи на запрет кредитования, чем на поддержку и какие-то антиинфляционные меры. Бизнес не может развиваться в таких условиях и при таких ставках Константин Ордов экономист

При этом по прогнозу регулятора в этом году средняя ключевая ставка составит 12,5-14 процента, в 2023 году — 9-11 процентов, в 2024-м — 6-8 процентов.

Инфляция замедлится?

В Банке России рассказали, что в течение этого года годовая инфляция составит 18-23 процента, в следующем — 5-7 процентов, а к 2024 году опустится до 4 процентов. При этом точность этих расчетов весьма сомнительна, поскольку нет утвержденной стратегии регулятора, считает Константин Ордов.

«На сегодня это больше гадание, чем прогноз. Инфляция набирает обороты, она может и не остановиться в следующем году, но абсолютно точно снизится. Сегодня инфляцию вызывает как общемировой рост цен, так и разрыв цепочек поставок. Если бы нам показали план, что мы сделаем и каких показателей достигнем, тогда можно было бы более предметно [говорить о прогнозе инфляции]. Если сегодня мы не знаем, какая инфляция будет через месяц, какая динамика ВВП будет в этом году, все остальное — это производные от этих показателей», — объяснил экономист.

Также при расчете темпов роста потребительских цен ЦБ не учитывает мировые тенденции, отметил специалист.

Скорее всего, мы стоим на краю некоего финансового кризиса, который пойдет из Америки через фондовый рынок. Высока вероятность обрушения фондовых индексов, падения стоимости акций, а ведь мировая экономика во многом зависит от этих видов деятельности, поэтому оттуда может прийти очень негативная волна, которая будет тоже негативно влиять на инфляцию, в том числе в России Константин Ордов экономист

По его словам, спусковым крючком роста мировой инфляции стало в том числе то, что во второй половине 2020-го года Федеральная резервная система (ФРС) США удвоила свой баланс.

Если они согласятся с тем, что уровень жизни американца или европейца должен сократиться на 20-40 процентов, и примут это как необходимое и неизбежное зло, то инфляция действительно может стать 4 процента в 2024 году. Инфляция является платой за необоснованно высокий уровень жизни развитого мира Константин Ордов экономист

«Надо замещать»

По мнению регулятора, влияние на инфляцию окажут динамика курса рубля, эффективность процессов импортозамещения, скорость и масштаб восстановления импорта. Константин Ордов счел эту меру правильной в текущих условиях. Однако пока есть сложности с реализацией таких планов.

Как говорил сатирик Михаил Жванецкий, мы лежим на правильном пути. Осталось создать условия, тем более что экономическая заинтересованность в этом есть, целесообразность очевидна, перспектива новых рабочих мест тоже открывается Константин Ордов экономист

«При ставке 17 и 14 процентов импортозамещение не начнется. У нас были гораздо более экономически хорошие времена, и оно не сильно начиналось. Сегодня мы рассчитываем на импортозамещение по причине банального ухода иностранных компаний с российского рынка. Нам надо замещать, чтобы сохранить ассортимент товаров и услуг. Мы верим, что импортозамещение будет реализовано, потому что альтернативы нет. А альтернатива не срабатывала до, потому что экономически невыгодно замещать некоторые продукты в отдельных отраслях», — сказал экономист.

Он добавил, что одним из минусов импортозамещения сейчас является отсутствие конкуренции. В связи с этим у производителей появляется дополнительная монопольная сила, сказал Константин Ордов.

28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов. Регулятор объяснил решение кардинальным изменением внешних условий для российской экономики и заявил, что повышение ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения населения от обесценения. 8 апреля показатель снизили до 17 процентов.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет решаться вопрос изменения базовой ставки, запланировано на 10 июня.

