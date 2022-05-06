Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о нежелающем мира на Украине американском руководстве

Hill заявила о «стратегическом тупике» украинского кризиса из-за политики США

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Воинственная риторика Запада осложняет и затягивает украинский конфликт, пишет американское издание The Hill.

По словам автора статьи, из-за желания США и их союзников воевать с Москвой добиваться мирного урегулирования кризиса становится еще сложнее. Издание пишет, что в последнее время Вашингтон упрочил свою антироссийскую риторику. Скоро на Украину прибудет новый пакет помощи, в котором есть ракеты Javelin и Stinger, беспилотники, тяжелая артиллерия и БТР. Польша при этом отправила Украине советские танки Т-72.

Материалы по теме:
Удар по «цифре». Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
Удар по «цифре».Чем могут обернуться для Запада антироссийские санкции в сфере IТ
22 апреля 2022
Рационализм и избирательность. Россияне меняют потребительские привычки
Рационализм и избирательность.Россияне меняют потребительские привычки
25 апреля 2022

Автор отметил, что иногда «стратегический тупик» может дать возможность для мирного урегулирования. Но США не захотели вернуть переговоры Москвы и Киева в «нужное русло» и вместо этого заявили об «ослаблении России». Автор пишет, что до этого «США имели моральное превосходство, потому что помогали другому государству». Но недавно руководитель Пентагона Ллойд Остин призвал добиваться ослабления России.

«Если стратегический тупик сохранится, конфликт рискует стать замороженным — и ни одна из сторон не получит решающего преимущества. Армии будут обстреливать друг друга несколько месяцев или даже лет. Потери будут накапливаться, но больше всего пострадают мирные жители», — сделал вывод журналист.

Ранее Остин заявил, что США не воюют с Россией. По его словам, с Россией борется Украина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о передаче Киеву данных США о местоположении крейсера «Москва»
Блогерша раскрыла способ предотвратить выцветание одежды при стирке
Популярная актриса сравнила Замоскворечье с Европой
Российские и китайские корабли вдвое чаще проходили через проливы у Японии
Украинские войска выпустили пять ракет из «Града» в ДНР
Россиянка отдохнула в дорогом отеле Крыма и пожаловалась на посредственную еду
Псаки пошутила о своих планах после ухода из Белого дома
Женщинам рассказали о пользе секса во время беременности
Раскрыты недорогие способы придать дому более богатый вид
В США заявили о нежелающем мира на Украине американском руководстве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.