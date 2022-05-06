Раскрыты подробности эвакуации тургруппы с детьми на Кубани

ТАСС: пострадавших в инциденте с туристической группой с детьми на Кубани нет

Сотрудники аварийно-спасательной группа «Кубань-Спас» раскрыли подробности эвакуации туристической группы с детьми, запросившей помощь на Кубани из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно последней информации, спасатели «Кубань-СПАС» и «Казак-СПАС» эвакуировали 50 туристов из 75 заблокированных из-за подъема воды в реке Губс в четырех километрах от станицы Баракаевской. Уточняется, что среди спасенных — 29 детей.

Собеседники агенства рассказали, что людей на автомобилях «ГАЗ-66» высокой проходимости доставляют на базу отдыха «Зеленая дача».