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Назван способ защиты садового участка от токсичной собачьей мочи

Зоозащитница Тина Висмер порекомендовала чаще поливать газон для защиты от собачьей мочи

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Зоозащитница Тина Висмер, генеральный директор Американского общества по предотвращению жестокости к животным, назвала способ защиты газона от токсичного воздействия собачьей мочи. Ее слова приводит издание Washington Post.

Висмер напомнила, что аммиак и мочевина, содержащиеся в моче, могут навредить газону. По ее словам, лучшее решение проблемы — растворение. Для спасения травы она порекомендовала больше поить собаку и чаще поливать из шланга те места участка, где мочится собака. Также можно на 15 минут включить разбрызгиватели для полива газона.

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В свою очередь, директор тренировочного центра для собак Dog Wizard Скотт Дэнсер порекомендовал научить собаку справлять естественную нужду на садовом участке в строго определенном месте, на котором она не сможет ничего испортить.

Ранее ветеринар Екатерина Славущева рассказала, как правильно мыть лапы собаки после прогулки. По словам специалиста, прежде всего необходимо приучить питомца к воде, так как многие домашние животные ее боятся.

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Александра Лисица
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