Назван способ защиты садового участка от токсичной собачьей мочи

Зоозащитница Тина Висмер порекомендовала чаще поливать газон для защиты от собачьей мочи

Зоозащитница Тина Висмер, генеральный директор Американского общества по предотвращению жестокости к животным, назвала способ защиты газона от токсичного воздействия собачьей мочи. Ее слова приводит издание Washington Post.

Висмер напомнила, что аммиак и мочевина, содержащиеся в моче, могут навредить газону. По ее словам, лучшее решение проблемы — растворение. Для спасения травы она порекомендовала больше поить собаку и чаще поливать из шланга те места участка, где мочится собака. Также можно на 15 минут включить разбрызгиватели для полива газона.

В свою очередь, директор тренировочного центра для собак Dog Wizard Скотт Дэнсер порекомендовал научить собаку справлять естественную нужду на садовом участке в строго определенном месте, на котором она не сможет ничего испортить.

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