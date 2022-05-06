В Великобритании указали на устойчивость экономики России перед санкциями

The Economist: экономика России сохраняет устойчивость, несмотря на введенные санкции

Экономика России сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против нее санкции. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist под названием «Российская экономика встала на ноги».

В материале говорится, что, согласно последним данным, «российская экономика противостоит предсказаниям о ее коллапсе». В частности, это подтверждается тем, что Россия продолжает выплаты по иностранным облигациям. Кроме того, рубль сохраняет те же позиции, что и до начала спецоперации, с помощью контролю за движением капитала и повышения процентной ставки, отмечается в статье. Однако главной причиной устойчивости экономики журнал называет энергоресурсы страны.

«В режиме реального времени» в большей степени «держатся» и показатели российской экономической активности. По данным издания, незначительно снизилось потребление электроэнергии, а после паузы в марте россияне «довольно свободно» тратят деньги в кафе, барах и ресторанах. Несмотря на это, сжатие российской экономики продолжается, однако прогнозы о снижении ВВП до 15 процентов в этом году «начинают выглядеть пессимистично», отмечает журнал. Россия была «закрытой экономикой» и до начала спецоперации, и это не позволяло допустить сильного воздействия санкций, поясняется в материале.

Ранее Bloomberg сообщил, что Россия успешно перевела 650 миллионов долларов по еврооблигациям со сроком погашения в 2022 и 2042 годах. Таким образом, утверждает агентство, Москва сумела избежать технического дефолта.