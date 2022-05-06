Американский экспорт в Россию упал в пять раз

Бюро переписей США отчиталось о пятикратном падении экспорта в Россию

Экспорт товаров США в Россию в марте 2022 года составил 101,1 миллиона долларов — показатель упал почти в пять раз по сравнению с февралем (497,5 миллиона долларов) и мартом прошлого года (476,3 миллиона долларов), сообщает РБК со ссылкой на внешнеторговую статистику Бюро переписей США. Объем поставок оказался наименьшим за месяц в истории российско-американской торговли как минимум с 2002 года, говорится в отчете.

На снижение показателя повлияли санкции против российских банков и последовавшие проблемы с оплатой импорта, уход американских компаний и прямое ограничение экспорта ряда товаров в Россию. Объем поставок автомобилей и фармацевтической продукции месяц к месяцу сократился в четыре раза — с 83 до 20 миллионов долларов и с 60 до 14 миллионов долларов соответственно. Поставки оборудования (в том числе двигателей внутреннего сгорания, турбореактивных двигателей, сельскохозяйственных машин, механизмов для бурения) сократились в 4,5 раза, с 90 до 20 миллионов долларов.

Экспорт двигателей для гражданских самолетов американского производства практически обнулился, в то время как в феврале он занимал 36 миллионов долларов оборота, в марте 2021-го — 39 миллионов. Сразу после начала спецоперации Минторг США ужесточил лицензионные требования в отношении экспорта в Россию, фактически запретив поставки широкого спектра авиационной продукции.

Тем не менее поставки российской продукции в США выросли — санкции временно подстегнули экспорт, так как американское правительство предусмотрело переходный период до их полного вступления в силу. Общая стоимость российского экспорта составила 2,75 миллиарда долларов (плюс 6,5 процента к февралю). Показатель увеличился в первую очередь благодаря росту поставок сырой нефти — до 363 миллионов долларов с февральских 63 миллионов. 8 марта американские власти запретили ввоз любых энергоресурсов из России, однако дали время до 22 апреля на исполнение контрактов.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в апреле временно прекратила публиковать статистику по импорту и экспорту «во избежание некорректных оценок и спекуляций». Данные за февраль и март, в том числе в разрезе стран — торговых партнеров и товарных категорий, не были опубликованы.