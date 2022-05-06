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Названы основные признаки грибковой инфекции стопы

Подиатр Неля Лобкова: покраснение стопы и пятна на ногтях могут быть признаком грибка

Фото: Andrea Piacquadio / Pexels

Подиатр Неля Лобкова назвала покраснение кожи, белые пятна на ногтях или их деформацию симптомами грибкового поражения стоп. Ее слова приводит издание Eat This, Not That!.

Основным признаком грибковой инфекции считается покраснение кожи на стопах. «Она выглядит красноватой с шелушением или маленькими красными точками. Врачи называют это локализацией по типу мокасин, поскольку кажется, что вся нижняя часть стопы имеет другой цвет по сравнению с кожей на верхней части», — уточняет эксперт.

Еще одним симптомом могут быть белые пятна на ногтевой пластине. По словам Лобковой, такое поражение ногтя также вызвано грибком и называется белым поверхностным онихомикозом. Попытка замаскировать этот недуг с помощью декоративного лака лишь усугубляет ситуацию, так как слой лака мешает правильному проветриванию ногтевой пластины.

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Развитие грибка под ногтем приводит к деформации ногтевой пластины. «По мере развития инфекции ноготь утолщается, его пластина деформируется и отслаивается от основания», — говорит Лобкова. Пораженные грибковой инфекцией ногтевые пластины растут медленнее и выглядят непривлекательно.

К другим очевидным симптомам грибка также относят сильный зуд, шелушение вплоть до появления ярко выраженных чешуек с красной каймой, сыпь в межпальцевых зонах, на стопах и лодыжках. Врачи рекомендуют в таких случаях не заниматься самолечением, чтобы не усугубить ситуацию, а сразу же обращаться к специалистам.

Ранее сообщалось, что главный ревматолог столичного депздрава Алена Загребнев назвала грибок на ногтевой пластине одним из признаков, указывающих на серьезные проблемы со здоровьем.

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Юлия Кальницкая
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