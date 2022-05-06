25-летняя Туктамышева восстановила четверной прыжок

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на сборах в Армении

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева восстановила четверной тулуп. Видео доступно в Telegram-канале «Фигурка».

25-летняя спортсменка исполнила прыжок на сборах в Армении. Ранее фигуристка уже прыгала четверной на тренировках, но он ни разу не удавался ей на соревнованиях.

25 апреля Туктамышева рассказала о пользе танцев для фигуристов. Она объяснила, что занятия ими очень развивают и раскрепощают, а также помогают представить программу так, как ее задумывал постановщик.

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года. На втором в карьере мировом первенстве, куда спортсменка поехала в 2021 году, она стала серебряным призером. Фигуристка тренируется в группе отечественного специалиста Алексея Мишина.