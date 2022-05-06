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Махачев высмеял Оливейру за желание провести поединок с Макгрегором

Махачев высмеял Оливейру за желание подраться с не побеждавшим с 2015 года Макгрегором

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев ответил бразильцу Чарльзу Оливейре. Его слова доступны в Twitter.

«Оливейра говорит, что я не заслуживаю боя за титул, а сам умоляет о поединке с Конором, который не выигрывал ни одного боя с 2015 года», — высмеял бразильца Махачев за желание встретиться в октагоне с Макгрегором.

Ранее Махачев оценил свои шансы в возможной схватке с Оливейрой. 30-летний россиянин отметил, что превосходит бразильца в борьбе в партере. «Не могу сказать, насколько он опасен. Да, у него хорошая ударка, он прибавил в тайском боксе. Но в борьбе ему против меня нечего делать. У себя в зале я провожу схватки с лучшими борцами и грэпплерами», — отметил Махачев.

Махачев одержал десять побед подряд в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Всего на его счету 22 победы при одном поражении в ММА. Россиянин неоднократно заявлял о готовности драться за пояс чемпиона организации в легком весе.

Оливейра — действующий обладатель чемпионского пояса в легком весе. Всего на его счету 32 победы при восьми поражениях в ММА. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

Дарья Коршунова
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