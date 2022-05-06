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Третьяк анонсировал матчи сборной России по хоккею

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборная России сыграет против клубов КХЛ

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк анонсировал матчи сборной России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Третьяка, планируются матчи национальной команды против клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Наша национальная сборная будет играть против лучших клубов Дальнего Востока и Сибири. Думаю, будут матчи в Казани и Уфе. Сборная сыграет по матчу с каждым из сильных клубов», — пояснил он.

Президент ФХР добавил, что цель в том, чтобы как можно больше показывать игру национальной команды болельщикам. «Сейчас нам важно пропагандировать нашу сборную», — заключил Третьяк.

5 мая национальная команда России по хоккею обыграла соотечественников из молодежной команды в стартовом матче на турнире в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 4:2.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии.

Андрей Стрельцов
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