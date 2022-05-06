Третьяк анонсировал матчи сборной России по хоккею

Президент ФХР Владислав Третьяк заявил, что сборная России сыграет против клубов КХЛ

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк анонсировал матчи сборной России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Третьяка, планируются матчи национальной команды против клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Наша национальная сборная будет играть против лучших клубов Дальнего Востока и Сибири. Думаю, будут матчи в Казани и Уфе. Сборная сыграет по матчу с каждым из сильных клубов», — пояснил он.

Президент ФХР добавил, что цель в том, чтобы как можно больше показывать игру национальной команды болельщикам. «Сейчас нам важно пропагандировать нашу сборную», — заключил Третьяк.

5 мая национальная команда России по хоккею обыграла соотечественников из молодежной команды в стартовом матче на турнире в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 4:2.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила команды России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой. Спортсмены лишились возможности выступить на чемпионате мира-2022, их заменят сборные Франции и Австрии.