Оценены последствия введения ЕС эмбарго на российскую нефть

Эксперт Демидов рассказал о падении выручки после введения ЕС эмбарго на российскую нефть

В случае эмбарго Евросоюза добыча нефти в России снизится примерно на треть, но со сбытом итогового количества сырья серьезных проблем не возникнет, считает международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Последствия такого решения ЕС он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сообщил, что полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом по истечении девяти месяцев.

Падение добычи

Если учитывать, что добыча нефти упадет на 30-40 процентов до конца года, то и выручка сократится. Если мы допускаем, что цена не меняется, я думаю, что выручка от нефти, соответственно, тоже процентов на 30 упадет Владимир Демидов международный эксперт рынка ресурсов и энергетики

Скорее всего, проблем со сбытом той нефти, которую Россия продолжит добывать, не возникнет существенных проблем, считает эксперт, однако полностью перенаправить торговые потоки за 9 месяцев не получится.

«Я думаю, здесь будет гибридное решение. Во-первых, будет решено нарастить продажу, заключение долгосрочных контрактов с большим дисконтом таким рынкам, на которых мы практически не были представлены, допустим, Индии. А что касается остальной части нефти, я думаю, мы получим много разных смесей, в которых будет теоретически чья-то еще нефть, но она будет называться нероссийской, и под таким видом она будет продаваться через посредников», — предположил Демидов.

Изменение цены на нефть

По словам аналитика, сейчас достаточно сложно сказать, что произойдет с ценами на нефть. Тем не менее, Демидов допустил, что они сильно не вырастут.

«ОПЕК планирует продолжать увеличение добычи. Я допускаю, что США все-таки продавит ОПЕК, в конце апреля должны были в сенате проголосовать за законопроект, который позволяет подавать в суд на внешние, неамериканские организации с целью исключений картельных сговоров. То есть туда попадает любая организация, а, главное, туда попадает ОПЕК. Так что ОПЕК они будут продавливать, и все-таки на рынок выйдет достаточно много нефти, и, я не думаю, что цена на нефть сильно вырастет в итоге», — объяснил он свою точку зрения.

4 мая постпреды стран ЕС не смогли достичь соглашения относительно эмбарго на импорт российской нефти. У ряда стран, в числе которых Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, предложения по отказу от российской нефти вызвали беспокойство. СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия могут получить право продолжать покупать российскую нефть как минимум до начала 2024 года. Таким правом также могут воспользоваться Болгария и Чехия.