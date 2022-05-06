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Гвардиола высказался о вылете «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

Гвардиола допустил, что может быть недостаточно хорош для победы в ЛЧ с «Манчестер Сити»
Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола. Фото: David Ramos / Getty Images

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов. Его слова приводит The Guardian.

«Может, я недостаточно хорош, чтобы помочь команде выиграть. Никто не знает, что произошло бы с другими игроками или тренерами. Мы были близки — все это знают — но важнее всего то, что мы собираемся попробовать еще раз в следующем сезоне, а затем еще раз», — высказался Гвардиола.

Испанский тренер затруднился ответить на вопрос, в состоянии ли его команда выиграть Лигу чемпионов. «Футбол невероятно непредсказуем. Мы в этом убедились», — сказал он.

5 мая «Манчестер Сити» проиграл мадридскому «Реалу» во втором матче полуфинала Лиги чемпионом, уступив сопернику по сумме двух встреч. Игра завершилась в дополнительное время, победу со счетом 3:1 одержали сливочные.

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время команда трижды выигрывала Английскую премьер лигу и доходила до финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/2021.

Андрей Стрельцов
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