В Пентагоне раскрыли информацию об обучении украинских военных
Пентагон: США обучили 200 украинских военных обращению с американскими гаубицами М777
США обучили более 200 украинских военных обращению с американскими гаубицами М777. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет РИА Новости.
По его словам, в настоящее время еще 150 украинских солдат проходят обучение. Кирби также рассказал, что пятнадцать украинцев обучили использованию радаров. Помимо этого, 60 украинских военных ознакомились с БПМ М113.
Ранее издание The Hill сообщало, что власти США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации представителей Пентагона, в настоящее время сотни украинских военных проходят в Европе обучение использованию гаубиц, беспилотников и радаров.