В Пентагоне раскрыли информацию об обучении украинских военных

Пентагон: США обучили 200 украинских военных обращению с американскими гаубицами М777

США обучили более 200 украинских военных обращению с американскими гаубицами М777. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время еще 150 украинских солдат проходят обучение. Кирби также рассказал, что пятнадцать украинцев обучили использованию радаров. Помимо этого, 60 украинских военных ознакомились с БПМ М113.

Ранее издание The Hill сообщало, что власти США наращивают темпы обучения украинских военных использованию западных вооружений, в том числе гаубиц и ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По информации представителей Пентагона, в настоящее время сотни украинских военных проходят в Европе обучение использованию гаубиц, беспилотников и радаров.

