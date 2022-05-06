В России назвали вариант решения проблемы с поставкой полупроводников

В «Сколтехе» заявили, что «серый» импорт откроет поставки полупроводников в Россию

Обеспечение российского рынка полупроводниками и электроникой в обход официальных изготовителей может заменить продукцию ушедших иностранных компаний, заявил замглавы Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов, пишет РИА Новости.

По его словам, поставлять продукцию смогут компании, которые «минимально завязаны на американских и европейских технологиях».

Эксперт уточнил, что скорее всего, никто не захочет рисковать. «В текущих условиях основной формой поставок станет "серый" импорт, максимально защищенный от публичности и возможности отслеживания через открытые реестры», — назвал он вариант решения проблемы.

23 апреля стало известно, что власти России разрешили ввоз продукции холдингов, которые покинули российский рынок. Минпромторг предложил продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров 200 брендов.

К ним отнесена готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие, а также телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратуру, транспорт, оборудование и механические устройства, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия.