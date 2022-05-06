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В России назвали вариант решения проблемы с поставкой полупроводников

В «Сколтехе» заявили, что «серый» импорт откроет поставки полупроводников в Россию

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Обеспечение российского рынка полупроводниками и электроникой в обход официальных изготовителей может заменить продукцию ушедших иностранных компаний, заявил замглавы Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов, пишет РИА Новости.

По его словам, поставлять продукцию смогут компании, которые «минимально завязаны на американских и европейских технологиях».

Эксперт уточнил, что скорее всего, никто не захочет рисковать. «В текущих условиях основной формой поставок станет "серый" импорт, максимально защищенный от публичности и возможности отслеживания через открытые реестры», — назвал он вариант решения проблемы.

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К ним отнесена готовая потребительская продукция, автомобили и комплектующие, а также телефоны, компьютеры, ТВ-аппаратуру, транспорт, оборудование и механические устройства, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия.

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Марина Совина
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