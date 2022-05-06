Еврокомиссия оценила сумму финансовой поддержки Украины в 4 миллиарда евро

За последние десять недель Евросоюз (ЕС) предоставил Украине материальную поддержку на сумму 4 миллиарда евро (около 4,24 миллиарда долларов), заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе конгресса, посвященному будущему единой Европы, который организовало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что украинский конфликт является «больше, чем стресс-тестом» для экономики ЕС. По ее словам, Киев «защищает украинские ценности». При этом фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз будет и в дальнейшем прибегать к санкциям, чтобы лишить Россию источников доходов и «повысить цену» за все происходящее с 24 февраля.

Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз выделит дополнительно 200 миллионов евро на гуманитарную помощь Украине.

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский предложил другим странам взять шефство над регионами, городами и отраслями республики, пострадавшими в ходе российской спецоперации. При этом Зеленский отметил, что Киев готовит «масштабный план восстановления Украины после войны» и нуждается в стратегической поддержке.

Кроме того, вопрос о выделении Киеву дополнительной помощи на 33 миллиарда долларов обсуждали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.