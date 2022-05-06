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В России появятся вина из Китая, Индии и Турции

«Известия»: импортеры решили поставлять в Россию вина из Китая, Индии и Турции

Фото: Pixabay.com

Импортеры вина в России начали поставлять в страну напитки из Китая, Индии и Турции, пишут «Известия» со ссылкой на двух крупнейших дистрибьюторов отрасли — Ladoga и Luding. По словам экспертов, компании страхуют риски на случай возможных проблем с поставками из Евросоюза.

Кроме того, поставщики решили расширять ассортимент российских вин. Как уточнил директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков, ассортимент в последние месяцы увеличивали благодаря контрактам с бизнесменами из стран СНГ и ближнего зарубежья. По его словам, «товарная матрица» будет расти, в том числе, благодаря партнерам из Китая, Бразилии и Индии.

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«Подавляющее большинство нынешних зарубежных поставщиков готовы продолжать отгрузки и дальше хотят работать с Россией», — добавил он.

Директор Luding group по маркетингу Андрей Ушаков уточнил, что компания ведет переговоры с производителями вина в Китае и Турции. Когда напитки появятся на полках магазинов — не уточняется.

Ранее в ассоциации виноделов сообщили об изменении цен на вино из-за импортных комплектующих. Член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России, основатель винодельни «Усадьба Саркел» Игорь Губин объяснил, что российские производители вина не могут уйти от использования импортных комплектующих, в частности пробок. Из-за этого стоимость повышается.

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Марина Совина
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