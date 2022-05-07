Генсек НАТО отказался считать альянс стороной конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил об осознанном невмешательстве альянса в конфликт на Украине

Североатлантический альянс поддерживает Киев, но не является стороной конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt am Sonntag.

Столтенберг заявил, что альянс должен приложить все усилия для того, чтобы происходящее на Украине не перекинулось на другие страны. «Вот почему мы не посылаем в страну никаких войск НАТО. Мы массово поддерживаем страну, но НАТО осознанно не является стороной конфликта. В то же время мы увеличиваем количество войск и техники на восточном фланге НАТО для защиты наших членов. Германия играет в этом руководящую роль», — заметил генсек, отказавшись считать альянс стороной конфликта.

В свою очередь гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил генерального секретаря НАТО в лицемерии и лжи. Он указал на несоответствие в словах о том, что альянс не участвует в конфликте, но в то же время обещает оказывать Украине всяческую помощь.

Ранее сообщалось, что альянс пригласил Украину на заседание начальников генштабов альянса, которое пройдет пройдет 19 мая. Также участие в нем примут Швеция и Финляндия и ряд других государств.