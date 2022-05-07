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Володин предложил занести властей США в список военных преступников

Спикер Госдумы Володин призвал руководство США ответить за военные преступления на Украине

Фото: Chad Stembridge / Unsplash

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил занести властей США в список военных преступников и призвал руководство этой страны понести ответственность за совершаемые на Украине преступления. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин заявил, что Вашингтон, по сути, признал, что принимает участие в военных действиях на Украине после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден потребовал пресечь утечки об обмене развединформацией с Киевом.

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«Речь идет не только о поставке вооружений и техники — киевскому нацистскому режиму брошены в помощь силы американской разведки. После госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. Но сегодня Вашингтон по сути координирует и разрабатывает военные операции, напрямую участвуя тем самым в боевых действиях против нашей страны», — написал спикер Госдумы.

Ранее Байден потребовал прекратить утечки об обмене разведданными с Украиной. Как сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц, Вашингтон передает Украине сведения о событиях в районах боевых действий в режиме онлайн.

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Алиса Реброва
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